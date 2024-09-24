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أحمد جودة - القاهرة - كشفت مصادر داخل الاتحاد المصري لكرة القدم خلال تصريحات صحفية، عن تغيير موعد كأس السوبر المصري، المقرر إقامته في أبوظبي.

وبحسب المصادر، ستقام البطولة في الفترة من 19 إلى 25 أكتوبر المقبل، حيث ستجرى مباريات نصف النهائي يوم 20 أكتوبر، بينما تُقام مبارايات تحديد المركز الثالث والنهائي يوم 24 أكتوبر.

وأوضحت المصادر أن تأجيل مباريات دوري أبطال إفريقيا والكونفيدرالية ساعد في تخفيف الضغط على جدول مباريات كأس السوبر، مما أعطى المنظمين مزيد من المساحة لتحديد المواعيد.

اتحاد الكرة يكشف عن الموعد الجديد لكأس السوبر المصري في الإمارات

وسيشارك في السوبر المصري أربعة أندية وهم «الأهلي بطل الدوري، بيراميدز بطل كأس مصر، سيراميكا كليوباترا بطل كأس الرابطة، والزمالك الحاصل على "الكارت الذهبي"».

وفي نصف النهائي، يلتقي الأهلي مع سيراميكا كليوباترا، والزمالك مع بيراميدز، ويتنافس الفائز من المباراتين على لقب البطولة، بينما يتنافس الخاسر على المركز الثالث والرابع.

