نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "إلغاء 40 رحلة".. غارات إسرائيلية تجبر شركات الطيران على تعليق رحلاتها فوق الأجواء اللبنانية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - في أعقاب الهجمات العنيفة التي شنها جيش الاحتلال الإسرائيلي على لبنان، والتي تسببت في تعطيل حركة الملاحة الجوية، أعلنت شركات طيران عربية ودولية تعليق رحلاتها إلى لبنان. هذه الهجمات تعد الأشد عنفًا منذ بدء الحرب في غزة في 7 أكتوبر، حيث أفاد موقع مطار رفيق الحريري الدولي بوجود العديد من عمليات الإلغاء صباح اليوم الثلاثاء.

مصر للطيران تلغي رحلاتها إلى لبنان

وأعلنت شركة مصر للطيران تعليق جميع رحلاتها من وإلى لبنان اعتبارًا من اليوم الثلاثاء، بسبب الأوضاع الأمنية المتدهورة. وأكدت الشركة في بيان لها يوم الاثنين أن هذا القرار سيظل ساريًا حتى استقرار الأوضاع الأمنية في لبنان.

تعليق رحلات الخطوط الجوية القطرية

وانضمت الخطوط الجوية القطرية، إلى قائمة الشركات التي أوقفت رحلاتها إلى لبنان اليوم الثلاثاء، وذلك جراء الغارات الإسرائيلية التي تسببت في سقوط 558 شهيدًا، بينهم 50 طفلًا و94 امرأة، إضافة إلى إصابة 1835 شخصًا بجروح.

تعليق رحلات شركات الطيران التركية

وألغت الخطوط الجوية التركية أيضًا، جميع رحلاتها من إسطنبول إلى بيروت، في حين ألغت شركة بيجاسوس التركية رحلاتها اليوم الثلاثاء بشكل كامل إلى لبنان.

الأردن يوقف رحلاته الجوية إلى لبنان

وفي تطور مشابه، أعلنت هيئة تنظيم الطيران المدني الأردني يوم الاثنين، أن شركات الطيران الأردنية أوقفت جميع رحلاتها إلى لبنان، مع الإشارة إلى أن هذا القرار سيظل قائمًا حتى استقرار الوضع الأمني.

تعليق رحلات الخطوط البولندية

كما أعلنت الخطوط الجوية البولندية تعليق جميع رحلاتها إلى بيروت حتى إشعار آخر، مشيرة إلى أن هذا الإجراء يأتي لضمان سلامة الركاب وطاقم الطيران في ظل الأوضاع الراهنة.

لوفتهانزا تعلق رحلاتها حتى 26 أكتوبر

في السياق ذاته، أفادت شركة لوفتهانزا الألمانية بتعليق جميع رحلاتها إلى بيروت حتى 26 أكتوبر المقبل، حسبما نقلت "القاهرة الإخبارية"، مؤكدة أن استئناف الرحلات سيعتمد على استقرار الوضع الأمني في لبنان.

التداعيات على قطاع الطيران

تسببت الهجمات الإسرائيلية في تعطيل ما يزيد عن 40 رحلة جوية، ما أثر بشكل كبير على حركة الملاحة الجوية في لبنان والمنطقة. يأتي هذا وسط مخاوف من تصاعد التوترات العسكرية، وتأثيرها على قطاع الطيران التجاري.