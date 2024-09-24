وزير الداخلية بسام مولوي: نزيد عدد مراكز الإيواء لاستيعاب أعداد اللاجئين

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أحمد جودة - القاهرة - قال وزير الداخلية بسام مولوي في تصريحات صحفية: "نزيد عدد مراكز الإيواء لاستيعاب أعداد اللاجئين".

وكانت قد تسببت الهجمات الإسرائيلية في تعطيل ما يزيد عن 40 رحلة جوية، ما أثر بشكل كبير على حركة الملاحة الجوية في لبنان والمنطقة. يأتي هذا وسط مخاوف من تصاعد التوترات العسكرية، وتأثيرها على قطاع الطيران التجاري.

وكانت قد أعلنت شركة مصر للطيران تعليق جميع رحلاتها من وإلى لبنان اعتبارًا من اليوم الثلاثاء، بسبب الأوضاع الأمنية المتدهورة. وأكدت الشركة في بيان لها يوم الاثنين أن هذا القرار سيظل ساريًا حتى استقرار الأوضاع الأمنية في لبنان.

وانضمت الخطوط الجوية القطرية، إلى قائمة الشركات التي أوقفت رحلاتها إلى لبنان اليوم الثلاثاء، وذلك جراء الغارات الإسرائيلية التي تسببت في سقوط 558 شهيدًا، بينهم 50 طفلًا و94 امرأة، إضافة إلى إصابة 1835 شخصًا بجروح