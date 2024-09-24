نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لوكاشينكو يدعو إلى الاستعداد للحرب ويتمنى ألا تقع في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - دعا الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو للاستعداد للحرب، معربا عن رغبته في "ألا تحدث هذه الحرب".

ونقلت وكالة "بيلتا" الحكومية البيلاروسية للأنباء تصريحات لوكاشينكو في اجتماع بميدان التدريب العسكري أوبوز-ليسنوفسكي، حيث قال: "إنها الصيغة القديمة: إذا كنت تريد السلام، فاستعد للحرب مرة أخرى، أود التأكيد على أننا لن نقاتل ولا نريد القتال.. قيل هذا من قبل، لكن خصوما يستمعون إلى ذلك ومع ذلك يقومون بعملهم، يستعدون للقتال ضدنا، لهذا علينا أن نستعد للحرب، وندعو الله ألا تقوم هذه الحرب".

وبرغم خطورة الوضع، وفقا للوكاشينكو، فإنه "لا توجد الآن أي شواهد على توجهات لبدء حرب ضد الجمهورية"