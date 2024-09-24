رئيس الوزراء البريطاني يدعو إلى ضبط النفس وخفض التصعيد

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أحمد جودة - القاهرة -

دعا رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، إلى ضبط النفس وخفض التصعيد على الحدود بين إسرائيل ولبنان.

كان وزير التربية اللبناني أعلن تمديد إغلاق المدارس والجامعات حتى نهاية الأسبوع الجاري، وذلك على خلفية التصعيد الإسرائيلي الجديد على لبنان.

أعرب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش عن قلقه إزاء تصاعد العنف في الشرق الأوسط واستشهاد وإصابة مئات الأشخاص في لبنان جراء الهجمات التي شنتها إسرائيل أمس الاثنين.

وقال متحدث باسم الأمم المتحدة إن "الأمين العام يشعر بقلق عميق إزاء تصاعد الوضع على طول الخط الأزرق والعدد الكبير من الضحايا المدنيين، ومن بينهم أطفال ونساء، حسبما ذكرت السلطات اللبنانية، بالإضافة إلى آلاف النازحين، وسط حملة قصف إسرائيلية هي الأكثر حدة منذ أكتوبر الماضي".

وأضاف المتحدث أن "الأمين العام يشعر أيضا بقلق عميق إزاء استمرار هجمات حزب الله على إسرائيل. وأعرب عن قلقه البالغ بشأن سلامة المدنيين على جانبي الخط الأزرق، ومن بينهم موظفو الأمم المتحدة وأدان بشدة الخسائر في الأرواح".

يذكر أن الخط الأزرق هو الخط الفاصل بين إسرائيل ولبنان الذي حددته الأمم المتحدة.