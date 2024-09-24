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عاجل - بايدن: نعمل مع مصر وقطر للوصول إلى اتفاق لوقف الحرب في قطاع غزة

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أحمد جودة - القاهرة - قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، إن "أي دولة من حقها أن تضمن عدم تكرار أهوال 7 أكتوبر التي ارتكبتها حماس"، على حد تعبيره.

وأضاف الرئيس الأمريكي خلال كلمته في اجتماعات الدورة الـ79 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك: "أعمل مع مصر وقطر للوصول إلى اتفاق لوقف حرب غزة وإطلاق سراح المحتجزين.

وشدد الرئيس الأمريكي على أن اندلاع حرب شاملة في منطقة الشرق الأوسط ليس في مصلحة أحد.

اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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