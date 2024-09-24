نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر توفيق السيد: لجنة الحكام تحتاج مصريين والشكاوي ازدادت في عهد الأجانب وطرح هاورد ويب جيد ولكنه ليس رجل المرحلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد توفيق السيد الخبير التحكيمي والحكم الدولي السابق، أن التحكيم يحتاج لعنصر مصري وليس خبير تحكيمي، وما حدث في الفترة الماضية يؤكد ذلك.

وتابع السيد خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أمير هشام عبر برنامجه "+90" على قناة النهار: "الموسم الماضي يشهد على ذلك وكان هناك العديد من الشكاوي".

وأضاف توفيق السيد: "عصام عبدالفتاح من أفضل رؤوساء لجان الحكام في تاريخ الكرة المصرية وكان يدير اللجنة بشكل مميز للغاية".

واختتم: "طرح اسم الإنجليزي هاورد ويب لرئاسة اللجنة، هو اسم جيد ولكنه ليس رجل المرحلة، وظروف الكرة المصرية تختلف عن الخارج، ولا بد من العنصر المصري".