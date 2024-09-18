نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مواعيد مباريات دوري أبطال آسيا اليوم الأربعاء 18-9-2024 والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

يقدم لكم موقع "دوت الخليج الرياضي" مواعيد مباريات اليوم الأربعاء الموافق 18 سبتمبر الجاري، وذلك في إطار منافسات بطولة دوري أبطال آسيا في موسمه الجديد 2024-2025.

مواعيد مباريات اليوم في دوري أبطال آسيا 2

لي مان ضد نام دين، الساعة 3 عصرًا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

بانكوك يونايتد ضد تامبينس روفرز، الساعة 3 عصرًا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

موهيون بوجان ضد رافشان، الساعة 5 مساءًا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

الوكرة ضد تركتور – 7 مساءًا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

الكويت ضد ناساف كارشي – 7 مساء

شباب الأهلي ضد الحسين إربد – 7 مساء

الخالدية ضد التعاون – 7 مساء

القوة الجوية ضد ألتين أسير – 9 مساء

مواعيد مباريات دوري أبطال أسيا للنخبة

أولسان هيونداي ضد كاواساكي فرونتال؛ الساعة 1 ظهرًا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

شنغهاي ضد جوهور دارول تاكزيم، في تمام الساعة 3 عصرًا بتوقيت القاهرة.

القنوات الناقلة لمباريات دوري أبطال آسيا

وتعد شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، هي الوكيل الحصري الوحيد لإذاعة مباريات بطولة دوري أبطال آسيا في الموسم الجديد، داخل الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

