أحمد جودة - القاهرة - رسميا .. ربيع ياسين مديرا فنيا لفريق دلفي بالقسم الثاني

قررت لجنة الكرة بنادي دلفي تعيين ربيع ياسين مديرا فنيا للفريق الأول لكرة القدم استعدادا للموسم الجديد من دوري القسم الثاني ب.



ومن المقرر أن يتكون الجهاز المعاون لياسين من: حمادة مرزوق مدربا عاما، حمدي السيد مدرب، إسلام طلبة مدربا لحراس المرمى.

وجاء التعاقد مع ربيع ياسين عقب رعاية النادي الأهلي لفريق الكرة بنادي دلفي لمدة خمسة مواسم مقبلة، حيث يُشارك لاعبوا الأهلي مواليد 2003 ضمن صفوف فريق دلفي، بالإضافة إلى عدد من لاعبي دلفي.

ومن المقرر أن يلتقي فريق دلفي مع مركز شباب كوم حمادة في افتتاح مجموعة بحري بدوري القسم الثاني بوالمجموعة الثالثة.