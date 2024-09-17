نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر المصري البورسعيدي ينفي تفاوض الزمالك لضم باهر المحمدي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - نفى نادي المصري البورسعيدي، الأنباء التي ظهرت خلال الفترة الأخيرة، والتي تشير برغبة نادي الزمالك في الحصول على خدمات باهر المحمدي لاعب المصري البورسعيدي.

وأكد مسؤولو النادي المصري عدم صحة ما أُشيع حول عرض نادي الزمالك لضم باهر المحمدي، مدافع الفريق، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وقال مصدر من مجلس إدارة النادي المصري في تصريحات صحفية: "لم نتلق أي عروض من الزمالك لضم باهر المحمدي".

وأضاف: "نحن متمسكون باستمرار باهر المحمدي في الفريق ولا نية لدينا لبيعه لأي نادي مهما كان العرض المالي".

يُذكر أن باهر المحمدي انضم إلى صفوف المصري البورسعيدي قادمًا من الإسماعيلي في فترة الانتقالات الصيفية قبل الموسم الماضي.

كما أبرم النادي المصري عددًا من الصفقات الجديدة لتدعيم صفوفه للموسم المقبل، منها كريم بامبو من البنك الأهلي، ومحمد هاشم ومحمد مخلوف من الإسماعيلي، وخالد الغندور من الاتحاد السكندري، ومحمود حمدي من مودرن سبورت.