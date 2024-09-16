نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شبانة: الأهلي قدم مستوى عظيم واكتسح جورماهيا بثلاثية.. وكولر كان محقا في عدم خوض كأس مصر في المقال التالي



أحمد جودة - القاهرة - أشاد الإعلامي محمد شبانة، بقدرات الجنوب إفريقي بيرسي تاو لاعب النادي الأهلي الذي قاد فريقه لتحقيق فوز كبير على جورماهيا الكيني بثلاثية نظيفة في ذهاب دور الـ32 من منافسات دوري أبطال إفريقيا، مشيرًا إلى أن المارد الأحمر استطاع تحقيق انتصارًا كبيرًا في افتتاح مشواره بالبطولة القارية.

وقال شبانة عبر برنامجه بوكس تو بوكس الذي يبث على فضائية etc: "الأهلي استطاع تسجيل 3 أهداف في شباك جورماهيا، وتألق لاعبو الفريق الأحمر وعلى رأسهم رامي ربيعة الذي سجل الهدف الأول، ونجح حامل اللقب في السيطرة على مجريات اللقاء بفضل مدربه السويسري مارسيل كولر".

وأضاف: "يحيى عطية الله شارك مع الأهلي لأول مرة، ومن الصعب مقارنته حاليًا بالتونسي علي معلول، خصوصًا أن الظهير الأيسر المغربي لم يشارك في المباريات منذ فترة طويلة، والجماهير تريد أن ترى نفس مستوى معلول، ولازال يحتاج للتأقلم والتكيف مع طريقة لعب الأهلي ورتم الفريق السريع، وأي لاعب يحتاج لبعض الوقت للدخول في أجواء الفريق".

وواصل: "كولر كان محقًا في عدم خوض كأس مصر، والأهلي كان الأفضل بين الفرق المصرية التي قدمت مستوى مميز بين الأندية الأربعة، ومحمد الشناوي استعاد كثيرًا من مستواه، ونجح في التصدى لأكثر من هجمة لفريق جورماهيا الكيني".

وأكمل: "الأهلي قدم مستوى "عظمة"، وحتى الحساب الرسمي لنادي جورماهيا الكيني كان يسخر من فريقه الذي لم يخسر سوى بثلاثية من الأهلي ذهابا، ولازال هناك لقاء الإياب في القاهرة، وكولر عمل (عظمتين) لأنها البطولة الثالثة على التوالي التي يحقق فيها الانتصارات خارج أرضه، ومنذ عام 2022 ودائمًا يفوز في البداية خارج ملعبه في هذه الدور عندما فاز على الاتحاد المنيستري في البطولة الأولى، ثم سان جورج الاثيوبي في البطولة السابقة".