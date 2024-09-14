نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ماغواير على أعتاب الرحيل من مانشستر يونايتد بسبب دي ليخت في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يرى أسطورة الكرة الإنجليزية مايكل أوين أن التوقيع مع المدافع الهولندي ماتياس دي ليخت قد يؤثر على مستقبل هاري ماغواير في مانشستر يونايتد.

وقال أوين: "هناك تشابه كبير بين ماتياس دي ليخت وهاري ماغواير من حيث الحجم والطول والحضور القوي، فضلًا عن قدرتهما على التعامل مع الكرة."

وتابع أوين: "بالمقابل، يختلف ليساندرو مارتينيز قليلًا عنهم، مما قد يجعل مركزه أكثر أمانًا. إذا تألق دي ليخت وحقق مانشستر يونايتد نتائج إيجابية، فقد يتردد تين هاج في استبعاد دي ليخت، حيث أن كرة القدم تتطلب الانتظار والتوقيت المناسب."

يضيف وصول دي ليخت بعدًا جديدًا إلى خط دفاع مانشستر يونايتد، وقد يضغط على المدرب إريك تين هاج في اتخاذ قرارات صعبة بشأن التشكيلة الأساسية.

هذا الانتقال قد يعيد تقييم أدوار المدافعين الحاليين ويزيد من التنافس بينهم، مما يجعل من الضروري على ماغواير أن يبذل جهدًا إضافيًا لإثبات نفسه والحفاظ على موقعه.

بينما يسعى النادي لتحقيق الاستقرار والتفوق في الأداء، فإن استقرار التشكيلة والتوازن بين اللاعبين سيكونان مفتاحين لتحقيق النجاح في الموسم المقبل.