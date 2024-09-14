نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر باريس سان جيرمان ينفي تقديم عرضًا للتعاقد مع فيكتور أوسيمين في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - نفي نادي باريس سان جيرمان تقديم أي عرض للتعاقد مع فيكتور أوسيمين، مهاجم نابولي، وذلك وفقًا لتصريحات رسمية من النادي الباريسي.

وأوضح باريس سان جيرمان أنه لا توجد مفاوضات جارية بشأن أوسيمين، وأن الشائعات حول تقديم عرض للاعب لا أساس لها من الصحة.

يأتي هذا النفي في الوقت الذي تتزايد فيه التكهنات حول مستقبل أوسيمين والاهتمام المحتمل به من أندية أخرى.

يأتي نفي باريس سان جيرمان في إطار جهود النادي لتوضيح موقفه الرسمي وسط تزايد التكهنات في سوق الانتقالات. كما يعكس ذلك رغبة النادي في تجنب أي لبس حول استراتيجياته المتعلقة بالانتقالات، مما يتيح له التركيز على أهدافه الحالية وتعزيز فريقه بصفقات تتماشى مع احتياجاته الفعلية.

في المقابل، قد تساهم هذه التصريحات في دفع أندية أخرى لمراقبة الوضع عن كثب في ظل تزايد الاهتمام الدولي بأوسيمين، الذي يعتبر من أبرز المهاجمين في الدوري الإيطالي.