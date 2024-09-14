نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نجم أيندهوفن على ردادر برشلونة خلال الصيف القادم في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أفادت صحيفة "ماركا" الإسبانية بأن جيردي شوتن، لاعب بي إس في آيندهوفن، يتواجد على رادار برشلونة للتعاقد معه خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

يُفكر برشلونة في ضم اللاعب البالغ من العمر 27 عامًا لتعزيز خط الوسط الدفاعي، حيث يرى النادي أنه قد يكون إضافة قوية للفريق.

أما عن أرقام شوتن مع آيندهوفن هذا الموسم، فقد شارك في 4 مباريات، سجل خلالها 1 أسيست، ولعب ما مجموعه 286 دقيقة.

بالإضافة إلى ذلك، يُعد شوتن لاعبًا يتمتع بقدرات دفاعية مميزة، حيث يُعرف بتمركزه الجيد في وسط الملعب وقدرته على قطع الكرات وبناء اللعب من الخلف.

هذه الصفات تجعل منه خيارًا مناسبًا لبرشلونة، الذي يسعى لتعزيز عمق الفريق وتوفير بدائل تكتيكية في خط الوسط، خاصة في ظل الإصابات والتحديات التي يواجهها الفريق خلال الموسم.