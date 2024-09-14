نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مواعيد مباريات اليوم السبت في الدوري الفرنسي والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تستكمل منافسات مباريات مسابقة الدوري الفرنسي، اليوم السبت 14 سبتمبر، حيث تقام 3 مباريات في الجولة الرابعة من البطولة التي بدأت مبارياتها في شهر أغسطس الماضي.



وبدأت الجولة الرابعة من مسابقة الدوري الفرنسي، يوم الجمعة 13 سبتمبر، ونجح فريق سانت إتيان في تحقيق الفوز على حساب فريق ليل، بنتيجة هدف دون رد.



مباريات اليوم السبت في الدوري الفرنسي



ويستعرض لكم دوت الخليج الرياضي مواعيد مباريات اليوم السبت في الدوري الفرنسي

أولمبيك مارسيليا 6:00 نيس

أوكسير 8:00 موناكو

باريس سان جيرمان 9:00 بريست



وتذاع كل مباريات الدوري الفرنسي عبر قناة بين سبورتس، حيث تعد مجموعة قنوات بين سبورتس هى الناقل الحصري لمباريات الدوري الفرنسي هذا الموسم.

