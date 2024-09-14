نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. الزمالك يعلن عن أولى صفقاته المحلية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن نادي الزمالك بشكل رسمي، صباح اليوم السبت، عن خامس صفقاته في فترة الانتقالات الصيفية الحالية، في إطار سعي الإدارة لتعزيز صفوف الفريق الكروي الأول استعدادًا للموسم المقبل.

محمد حمدي زملكاوي

تعاقد نادي الزمالك، مع الظهير الأيسر محمد حمدي قادمًا من صفوف إنبي لتدعيم صفوف الفريق الأبيض.

وقدم حساب نادي الزمالك، عبر منصة “إكس” للتواصل الاجتماعي، لاعبه الجديد محمد حمدي للجماهير عبر مقطع فيديو خاص.

ويلتحق الظهير الأيسر محمد حمدي، بصفوف الزمالك لمدة موسم واحد على سبيل الإعارة من إنبي.

وبات حمدي، أولى صفقات الزمالك المحلية والخامسة بشكل عام في الميركاتو الصيفي بعد المغربي محمود بنتايك والبولندي ميشالاك والسنغالي سيدي نداي والفلسطيني عمر فرج.