نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد باريس سان جيرمان أمام ستاد بريست في الدوري الفرنسي والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستعد نادي باريس سان جيرمان لمواجهة نظيره بريست وذلك ضمن منافسات الجولة الرابعة من عمر مسابقة الدوري الفرنسي.

ويحتل باريس سان جيرمان صدارة الدوري مبكرا من 3 مباريات حقق فيهم الفوز ليحصد رصيد 9 نقاط بالعلامة الكاملة.

بينما احتل بريست بريست المركز الثاني عشر برصيد 3 نقاط حققهم من فوز وحيد.

موعد مباراة باريس سان جيرمان أمام بيرست

تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام العاشرة مساء بتوقيت القاهرة والمملكة العربية السعودية والحادي عشر مساء بتوقيت الإمارات.

القنوات الناقلة مباراة باريس سان جيرمان أمام بيرست

تنقل المواجهة عبر قناة بي ان سبورتس الناقل الحصري لمسابقة الدوري الفرنسي في مصر والشرق الأوسط.