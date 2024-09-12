نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مدة غياب إسماعيل بن ناصر عن ميلان في المقال التالي



أحمد جودة - القاهرة - كشفت تقارير صحفية إيطالية، عن مدة غياب الدولي الجزائري إسماعيل بن ناصر، نجم الفريق الأول لكرة القجم بنادي ميلان الإيطالي، عن الملاعب بعد الإصابة التي تعرض لها مؤخرًا.

وقال الصحفي الإيطالي دي مارزيو، أن إصابة بن ناصر خطيرة للغاية، حيث سيغيب لمدة تتراوح ما بين 3 إلى 4 شهور.

وأضاف:" الأسبوع القادم سيتم إعادة تقييم الإصابة للاختيار بين العلاج طبيعي أو تدخل جراحي، حيث قد يعود بن ناصر إلى الملاعب في 2025".

يذكر أن ميلان يستعد لمواجهة ضيفه فينيزيا اف سي، يوم، السبت الموافق 14 سبتمبر 2024، ضمن منافسات الجولة الرابعة من الدوري الإيطالي لكرة القدم.