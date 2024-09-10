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أحمد جودة - القاهرة -

حالة تحكيمية مثيرة للجدل شهدتها مواجهة الأمس التي جمعت المنتخبين البوروندي وضيفه السنغالي والتي أدارها تحكيميا الحكم الدولي المصري محمد معروف بعدما إحتسب حكم اللقاء ركلة جزاء لمنتخب السنغال عند الدقيقة 66 والتي أثبتت الإعادة التليفزيونية صحة قرار الحكم الدولي المصري.

مصدر خاص لـ "دوت الخليج الرياضي": قرار معروف صحيح بشأن إبعاد ماني عن تسديد ركلة الجزاء امام بوروندي

الأمر الذي أثار الجدل والنقاش عبر مواقع التواصل تمثل في عدم موافقة الدولي المصري محمد معروف على تنفيذ الركلة بواسطة الدولي السنغالي لاعب النصر السعودي ساديو ماني وطالبه بالخروج والعودة عقب تنفيذ الركلة والانتهاء من تلقي العلاج.

وأكد مصدر مسئول من داخل ملعب اللقاء في تصريح خاص ل "دوت الخليج الرياضي" أن الدولي المصري محمد معروف تواصل مع اللاعب ساديو ماني فور سقوطه حيث طالبه بتأكيد قدرته على تسديد الركلة لحظة سقوطه ولكن اللاعب أكد أنه يتلقى العلاج ولن يكون قادرا على تنفيذ الركلة.

وأضاف المصدر "عقب مرور قرابة ال4 دقائق عاد اللاعب الدولي السنغالي للمطالبة بتنفيذ الركلة وهو ماقوبل بالرفض من الدولي محمد معروف حيث سبق وأن أكد اللاعب أنه يتلقى العلاج وهو مايستلزم خروجه خارج الملعب نظرا لاستهلاك وقت طويل من أجل العلاج وتأكيده على عدم قدرته على التسديد".

جدير بالذكر أن اللقاء إنتهى بفوز المنتخب السنغالي بهدف دون رد على حساب المستضيف بوروندي أحرزه إسماعيل سار عند الدقيقة 71 من ركلة الجزاء المحتسبة عند الدقيقة 66.

