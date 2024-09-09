نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الأهلي يستعد للقاء جورماهيا.. وكولر يطمئن على ترتيبات السفر لكينيا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - استأنف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تدريباته على ملعب مختار التتش بالجزيرة، استعدادًا لمواجهة جورماهيا الكيني التي ‏تجمع الفريقين يوم الأحد القادم في نيروبي.‏

الأهلي يستأنف تدريباته استعدادًا لمواجهة جورماهيا

بدأ المران بأداء فقرات بدنية عديدة أشرف عليها أندرياس إندويا مخطط الأحمال، قبل الانتقال إلى الجوانب الخططية التي ‏حرص مارسيل كولر المدير الفني على تنفيذها في إطار فترة الإعداد الخاصة بالموسم الجديد، وبمواجهة جورماهيا على وجه ‏الخصوص.‏

وحرص كولر على الاجتماع مع الكابتن سامي قمصان المدرب العام، القائم بأعمال مدير الكرة، والكابتن سمير عدلي المدير ‏الإداري، للاطمئنان على كافة الترتيبات الخاصة بالسفر إلى كينيا لخوض المباراة.‏

كان الجهاز الفني قد منح اللاعبين راحة من التدريبات أمس الأحد، عقب المباراة الودية التي خاضها الفريق أمام وادي دجلة، ‏وفاز بها بهدف دون مقابل.‏

ويحل الأهلي ضيفًا على فريق جورماهيا الكيني، في ذهاب دور الـ32 من دوري أبطال إفريقيا في مستهل رحلة الفريق للدفاع ‏عن اللقب الإفريقي.‏