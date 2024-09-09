نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الزمالك ينصب شباكه حول نجم الدوري السعودي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -



كشف الإعلامي مدحت شلبي، عن دخول نادي الزمالك في مفاوضات مع اللاعب البولندي كونراد ميشالاك نجم فريق أحد السعودي، لدعم صفوف القلعة البيضاء في الموسم الجديد.



وقال مدحت شلبي في تصريحات تلفزيونية عبر برنامجه يا مساء الأنوار المذاع عبر قناة إم بي سي مصر: "الزمالك دخل في مفاوضات رسمية لضم البولندي كونراد ميشالاك من فريق أحد السعودي ".



وتابع: "رئيس نادي أحد أكد أنه وافق والاتفاق على إعارة موسم لكن اللاعب طالب راتب مليون و600 الف دولار".



وأردف: "الصفقة قد تتم في الأيام المقبلة في حالة توصل الزمالك لاتفاق شخصي مع اللاعب بشأن راتبه".



وكان الزمالك سبق وتعاقد من قبل مع المغربي محمود بنتايك الظهير الأيسر لفريق سانت إتيان الفرنسي على سبيل الإعارة لمدة موسم، كما تعاقد الأبيض مع الفلسطيني عمر فرج مهاجم فريق أيك السويدي لمدة أربعة مواسم.