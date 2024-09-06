عاجل- تشكيل منتخب مصر الرسمي لمواجهة كاب فيردي بتصفيات كأس الأمم الأفريقية2025

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أحمد جودة - القاهرة - عاجل- تشكيل منتخب مصر الرسمي لمواجهة كاب فيردي بتصفيات كأس الأمم الأفريقية 2025.

منتخب مصر، كاب فيردي، تشكيل منتخب مصر وكاب فيردي، تصفيات كأس الأمم الأفريقية 2025، أعلن الكابتن حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر الأول عن تشكيل الفراعنة لخوض مباراة كاب فيردي والتي تنطلق بعد قليل ضمن منافسات الجولة الأولى من المجموعة الثالثة بتصفيات كأس الأمم الأفريقية 2025.

ويقع المنتخب المصري بالمجموعة الثالثة رفقه منتخب كاب فيردي، وبوتسوانا، ومورتنيا.

تشكيل منتخب مصر الرسمي لمواجهة كاب فيردي بتصفيات كأس الأمم الأفريقية 2025

تشكيل منتخب مصر

منتخب مصر، تشكيل منتخب مصر الرسمي لمباراة كاب فيردي، ويغب عن منتخب مصر في مباراة الليلة أمام عاشور بداعي الإصابة، ومحمد عبد المنعم بسبب إكمال تعاقده مع نادي نيس الفرنسي، وكشف العميد حسام حسن عن تشكيل المباراة وجاء كالآتي:-

المركز اللاعبين حارسة المرمي محمد الشناوي. خط الدفاع محمد حمدي - رامي ربيعة - حمدي فتحي - محمد هاني. خط الوسط مروان عطية - محمود تريزيجيه - أحمد سيد زيزو. خط الهجوم عمر مرموش - محمد صلاح - مصطفي محمد.

فيما يجلس على مقاعد البدلاء كلا من:-

حارسة المرمي :- المهدي سليمان - مصطفي شوبير.

خط الدفاع :- أحمد حجازي - أحمد رمضان بيكهام - خالد صبحي.

خط الوسط :- محمد شحاته - محمد النني - أحمد نبيل كوكا - ناصر ماهر.

خط الهجوم :- مصطفي فتحي - إبراهيم عادل - أسامة فيصل.

موعد مباراة منتخب مصر وكاب فيردي بالجولة الأولى تصفيات كأس الأمم الأفريقية 2025

منتخب مصر، تشكيل منتخب مصر الرسمي لمواجهة كاب فيردي، وتنطلق مباراة منتخب مصر أمام كاب فيردي بتصفيات كأس الأمم الأفريقية 2025 بعد قليل حيث تقام المباراة في تمام الساعة العاشرة مساء بتوقيت القاهرة على ملعب استاد القاهرة الدولي.

القنوات الناقلة لمباراة مصر وكاب فيردي بتصفيات كأس الأمم الأفريقية 2025

قناة بين سبورت

تشكيل منتخب مصر الرسمي لمواجهة كاب فيردي، ومن المقرر أن تبث مباراة منتخب مصر وكاب فيردي بالجولة الأولى ضمن تصفيات كأس الأمم الأفريقية 2025 عبر قناة بين سبورت 2 بتعليق المعلق الرياضي علي محمد علي.

كما تذاع المباراة بشكل مجاني عبر قناة أون تايم سبورت الأرضية.

موعد تصفيات كأس الأمم الأفريقية 2025

منتخب مصر، تشكيل منتخب مصر، ومن المقرر أن تلعب تصفيات كأس الأمم الأفريقية 2025 على مدار ثلاث شهور، بمعدل مباراتين في الشهر الواحد، وكانت قد انطلقت الجولة الأولى من التصفيات يوم 4 سبتمبر الماضي.

وتكون مواعيد الجولات المتبقية كالتالي:-