نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر السعوديات يشغلن 43 % من المناصب الإدارية المتوسطة والعليا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف المرصد الوطني للمرأة بجامعة الملك سعود، عن ارتفاع مشاركة المرأة السعودية في قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات من 7 % في عام 2018 إلى 35% في 2023.

وأكد المرصد في تقرير (اطلعت عليه «عكاظ»)، ارتفاع نسبة النشر العلمي المصنف للباحثات السعوديات من 2019-2021م، إلى 91 %، وكذلك 51 % نسبة استشهاد الأوراق العلمية للباحثات السعوديات في تخصصات العلوم الصحية والطبية والعلوم الهندسية والتقنية.

ولفت المرصد إلى بلوغ ما نسبته 43،7 % من مشاركة السعوديات في المناصب الإدارية المتوسطة والعليا متجاوزة بذلك المستهدف 30،3 %، ما عزز من وجود 6 سفيرات سعوديات في السنوات الخمس الأخيرة.

وأوضح تقرير المرصد، أن نسبة السجلات التجارية المملوكة للسعوديات بلغت 45 % من إجمالي السجلات التجارية في المملكة.