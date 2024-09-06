عاجل.. حسام حسن يستبعد هذا الثنائي من قائمة مصر أمام كاب فيردي

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أحمد جودة - القاهرة - استبعد حسام حسن مدرب منتخب مصر، لاعبين من قائمة الفراعنة لمواجهة كاب فيردي التي تقام اليوم الجمعة، في الجولة الأولى من مرحلة المجموعات في التصفيات المؤهلة إلى كأس أمم إفريقيا 2025.

قام حسام حسن، باستبعاد حمزة علاء حارس مرمى الأهلي، بالإضافة إلى محمد الشامي، مهاجم نادي المصري من قائمة المنتخب التي ستخوض مباراة كاب فيردي، وذلك بعد وجود 12 لاعبًا على دكة البدلاء.

ويجلس على مقاعد البدلاء كل من:

المهدي سليمان - مصطفى شوبير - أحمد حجازي - أحمد رمضان بيكهام - خالد صبحي - محمد شحاته - أحمد نبيل كوكا - محمد النني - ناصر ماهر - مصطفى فتحي - إبراهيم عادل - أسامة فيصل

موعد مباراة مصر وكاب فيردي

تنطلق صافرة مباراة مصر وكاب فيردي، اليوم الجمعة، عند تمام الساعة العاشرة مساءً، على استاد القاهرة الدوري.