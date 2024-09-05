الرياضة

نجم الزمالك السابق: عمر فرج هو صفقة الموسم

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أحمد جودة - القاهرة - أشاد مصطفى نجم، لاعب الزمالك السابق، بصفقة الفلسطيني عمر فرج بعد انضمامه للقلعة البيضاء لمدة 4 مواسم.

مصطفى نجم: عمر فرج صفقة الموسم في الزمالك

وقال نجم في تصريحات لبرنامج "زملكاوي" مع الإعلامي مينا ماهر، المذاع على قناة نادي الزمالك: "عمر فرج صفقة الموسم لنادي الزمالك فهو مهاجم من طراز فريد ويمتلك إمكانيات فنية وبدنية هائلة".

وأضاف: "عمر فرج يتميز بالمهارات وضربات الرأس ومحطة جيدة لزملائه داخل منطقة الجزاء، وسعيد للغاية بانضمامه لنادي الزمالك ومبروك للشعب الفلسطيني".

وأوضح: "أشكر مجلس إدارة الزمالك بالتعاقد مع عمر فرج ومن وجهة نظري بعد انضمامه للفريق الأبيض سيلعب بشكل أساسي مع منتخب فلسطين".

وتابع: "الزمالك المرشح الأول للتتويج بالسوبر الإفريقي، والفريق سيكون له شأن أخر بعد الصفقات التي يبرمها مجلس إدارة الزمالك".

فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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