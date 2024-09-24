حملات تفتيش على العدادات مسبقة الدفع: مواجهة سرقة التيار الكهربائي

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أحمد جودة - القاهرة - بدأت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة بمكافحة ظاهرة سرقة التيار الكهربائي وضمان حقوق شركات الكهرباء، حيث شن حملات تفتيش مكثفة على العدادات مسبقة الدفع، المعروفة باسم "عدادات الكارت".

تهدف هذه الحملات إلى ضبط المتلاعبين بالعدادات، بالإضافة إلى فحص المشتركين الذين يظهر استهلاكهم للكهرباء بشكل منخفض لا يتناسب مع حجم الأجهزة الكهربائية المستخدمة في الوحدات السكنية أو التجارية.

الهدف من العدادات مسبقة الدفع

تم تصميم العدادات مسبقة الدفع لتوفير وسيلة فعالة للقضاء على سرقة التيار الكهربائي وضمان تحصيل مستحقات شركات الكهرباء.

ومع ذلك، شهدت الفترة الأخيرة ملاحظات حول تلاعب بعض الأفراد بهذه العدادات، مستغلين غياب الحاجة المستمرة لقراءة العدادات من قِبل محصلي الفواتير.

هذا التلاعب يمكن أن يسبب خسائر كبيرة في الإيرادات العامة لشركات الكهرباء ويؤثر سلبًا على نظام الطاقة في البلاد.

تحديد حالات التلاعب

أفاد مصدر بالوزارة أن شركات توزيع الكهرباء بدأت توجيه حملات تفتيش على المشتركين الذين يظهر استهلاكهم للكهرباء عدم تناسب واضح مع عدد ونوع الأجهزة الكهربائية في وحداتهم.

على سبيل المثال، ليس من الطبيعي أن تكون هناك شقة تحتوي على وحدات تكييف وتكون فاتورة الكهرباء الشهرية لا تتجاوز 100 أو 200 جنيه. في هذه الحالات، تستدعي الضرورة إجراء فحوصات دقيقة على العدادات للكشف أي خلل أو تلاعب أو سرقات للتيار.

إجراءات تفتيش صارمة

وحذر المصدر المتلاعبين من أن أي محاولة للتلاعب ستؤدي إلى غرامات كبيرة قد تكون رادعة.

وفي هذا السياق، صدرت تعليمات جديدة من جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك في أغسطس الماضي، تقضي بمضاعفة قيمة الغرامات المقررة ضد مخالفات سرقة التيار الكهربائي، هذا الإجراء يهدف إلى ردع المخالفين وتحفيزهم على الالتزام بالقوانين.

بالإضافة إلى ذلك، يمتلك الفنيون العاملون في شركات توزيع الكهرباء صلاحيات ضبطية قضائية، مما يمنحهم الحق في تفتيش العدادات والكشف أي تلاعب محتمل.

وتم تزويد هؤلاء الفنيين بالأدوات والخبرات اللازمة لاكتشاف أي تلاعب، سواء كان ذلك داخل العداد أو من خلال الوصلات الداخلية في المنشآت السكنية أو التجارية أو الصناعية.

دور الوزارة في توعية المشتركين

تحرص وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة على توعية المواطنين حول أهمية الالتزام بالقوانين والتعرف على كيفية استخدام العدادات مسبقة الدفع بشكل صحيح.

من خلال الحملات التوعوية، تسعى الوزارة إلى إيضاح الفوائد التي يمكن أن تعود على الجميع من الالتزام بالنظام، مثل تحسين كفاءة استهلاك الطاقة وتقليل الفواتير المترتبة على الاستخدام غير المنضبط.

أهمية التعاون بين المواطنين والجهات المعنية

تعتبر تعاون المواطنين مع شركات الكهرباء أمرًا ضروريًا لضمان النجاح في مواجهة سرقة التيار الكهربائي.

من خلال الإبلاغ عن أي مخالفات أو حالات تلاعب، يمكن للمواطنين أن يلعبوا دورًا فعالًا في حماية النظام الكهربائي وزيادة كفاءة استهلاكه.