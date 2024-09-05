نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الأهلي يكشف مفاجأة عن شكل الدوري الجديد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

أرسل النادي الأهلي موافقته إلى رابطة الأندية المحترفة بتطبيق التصوّر الخاص بانطلاق منافسات بطولة الدوري الجديد من دور واحد.

ورحب النادي الأهلي بتطبيق نظام دوري من دور واحد تتنافس 10 أندية على اللقب، فيما تتنافس 8 أندية على الهبوط.



كما لاقي الاقتراح أيضًا ترحيب عدد كبير من الأندية والرابطة لأنها سيُنهي الموسم مُبكرًا بدلًا من استمرار النظام الحالي الذي سيُنهي الموسم في أكتوبر.

وتمثلت الثلاثة أشكال لتطبيق نظام وشكل الدوري الجديد في دوري من دورين وهو النظام الذي يتم تطبيقه حاليًا.

ويتمثل النظام الثاني في دوري من دور واحد تتنافس فيه 10 أندية على اللقب، بينما تتنافس 8 أندية على الهبوط وتحسم القرعة الملعب في الدور الأول وينتهي الدوري وفقًا لهذا النظام نهاية مايو المقبل.

أما النظام الثالث فيتمثل في دوري من مجموعتين والذي تم تطبيقه موسم 2013| 2014.

وتنتظر رابطة الأندية المحترفة موافقة بقية الأندية على نظام وشكل الدوري الجديد من أجل الاعلان عنه فى قادم الساعات.