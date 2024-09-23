نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بعد إصابتها بحروق في الوجه.. أسماء أبو اليزيد تطمئن جمهورها في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

طمأنت الفنانة أسماء أبو اليزيد جمهورها ومتابعيها على حالتها الصحية بعد تعرضها لحروق في الوجه.

وأوضحت أسماء عبر حسابها الشخصي على موقع إنستجرام أنها تتحسن بشكل كبير، قائلة: "أنا أحسن كتير الحمد لله، شكرًا جدًا على اهتمامكم."

توضيح حول جزء جديد من "صلة رحم"

وفي حديث آخر، كشفت أسماء أبو اليزيد عن حقيقة إنتاج جزء جديد من مسلسل "صلة رحم" الذي عُرض في الموسم الرمضاني الماضي 2024.

جاء تصريحها بعد تساؤلات عديدة من جمهورها حول إمكانية استكمال المسلسل نظرًا لوجود بعض الأحداث غير المكتملة.

خلال مقابلة مع برنامج "ET بالعربي"، أوضحت أسماء أن الجزء الثاني من المسلسل غير وارد، حيث أشارت إلى أن القصة الرئيسية انتهت بوفاة شخصية الأب في الحلقة الأخيرة من الجزء الأول. وأكدت أنه حتى لو تم إنتاج جزء جديد، فسيكون بعيدًا عن الحبكة الأساسية، وقد يركز فقط على مصير الطفل.

كواليس العمل والروح الجماعية

تطرقت أسماء أبو اليزيد في حديثها إلى كواليس تصوير المسلسل، مشيدة بالأجواء الإيجابية التي سادت بين طاقم العمل.

وأكدت أن حالة الحب والانسجام بين الممثلين كانت سببًا رئيسيًا في نجاح المسلسل وتحقيقه لشعبية كبيرة خلال شهر رمضان.

آخر أعمالها السينمائية: فيلم "عاشق"

أما عن آخر أعمالها الفنية، فتشارك أسماء أبو اليزيد حاليًا في فيلم "عاشق"، الذي يُعرض في دور السينما.

تدور أحداث الفيلم في إطار رومانسي، حيث تجمع قصة حب بين الشاب مالك، الذي يعمل معالجًا لحالات الإدمان، والفتاة فريدة التي تواجه تحديات كبيرة بسبب تورطها في الإدمان.

ويشارك في بطولة الفيلم مجموعة من النجوم، منهم: أحمد حاتم، محسن محيي الدين، سامي مغاوري، محمود الليثي، وهنا الزاهد. الفيلم من تأليف محمود زهران، وإخراج عمرو صلاح.