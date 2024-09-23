نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بفيلمين ومسلسلين.. أعمال تشارك بها نسرين أمين في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تعيش الفنانة نسرين أمين حالة من النشاط الفني في تلك الفترة، حيث تستعد للمشاركة في أكثر من عمل فني على المستوى السينمائي والدرامي، منها مازالت تستعد لتحضيره ومنها انتهت من تصويره وتنتظر عرضه.

أعمال تنتظر نسرين أمين عرضها

تنتظر نسرين أمين تحديد الموعد النهائي لعرض مسلسل حرب الجبالي الذي تشارك فيه بجانب أحمد رزق، وانتهت من تصويره منذ نحو عامين في لبنان، ويدور في إطار اجتماعي شعبي تشويقي.

والمسلسل مكون من 45 حلقة، ومن بطولة أحمد رزق، أحمد خالد صالح، هبة مجدي، صلاح عبد الله، سوسن بدر، فردوس عبد الحميد، نسرين أمين، الراحل أشرف عبد الغفور، لقاء سويدان، أحمد عزمي، انتصار، وأحمد الرافعي، والعمل من تأليف سماح الحريري، إخراج محمد أسامة، وإنتاج صادق الصباح.

كما انتهت نسرين أمين من تصوير فيلم جبل الحريم في شهر مايو الماضي، والعمل يعتمد على البطولة النسائية دون ظهور أي رجال، ويدور في إطار اجتماعي تشويقي يحمل مفاجآت عديدة.

جبل الحريم، من بطولة سوسن بدر، وفاء عامر، نسرين أمين، نانسي صلاح، نهال عنبر، إنجي وجدان، إلهام عب١د البديع، وأميرة العايدي، والفيلم من تأليف فتحي الجندي وإخراج حسام سلامة وإنتاج شركة بست ميديا بروداكشن.

مشاركة نسرين أمين في العتاولة 2

وتعاقدت نسرين أمين مؤخرًا على المشاركة في مسلسل العتاولة 2 من بطولة أحمد السقا، والمقرر عرضه في موسم دراما رمضان المقبل 2025، ولن تشارك نسرين أمين في أي عمل آخر لرمضان.

العتاولة 2 يأتي بعد النجاح الكبير الذي حققه الجزء الأول من العمل وقت عرضه في رمضان 2024، وتدور أحداثه في إطار اجتماعي شعبي تشويقي، مكون من 30 حلقة، ومن بطولة أحمد السقا، طارق لطفي، زينة، فيفي عبده، باسم سمرة، نهى عابدين، مصطفى أبو سريع، هدى الإتربي، ميمي جمال، مريم محمود الجندي، وأحمد كشك، ومن تأليف مصطفى جمال هاشم وإخراج أحمد خالد موسى، وإنتاج شركة Cedars Art Production.

مشاركة نسرين أمين في فيلم الدشاش

كما تعاقدت نسرين أمين مؤخرًا على المشاركة في فيلم الدشاش من بطولة محمد سعد، والمقرر بدء تصويره أول أكتوبر المقبل، وهو من نوعية الأعمال الاجتماعية الكوميدية.

الدشاش، من بطولة محمد سعد، زينة، نسرين طافش، نسرين أمين، وليد فواز، محمد جمعة، مصطفى أبو سريع، رشوان توفيق، ومحمد يوسف أوزو، ومن تأليف جوزيف فوزي، إخراج سامح عبد العزيز، وإنتاج محمد رشيدي.