نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بإطلالة جريئة.. سارة سلامة تخطف الانظار بفستان كتف واحد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - شاركت الفنانة سارة سلامة من أحدث ظهور لها عبر حسابها الشخصي بموقع إنستجرام، وظهرت بإطلالة مثيرة حيث إستطاعت خطف إنظار جمهورها.

أحدث ظهور لـ سارة سلامة

وظهرت سارة سلامة بفستان جريئ بصيحة الكتف الواحد أسود اللون، اعتمدت تسريحة شعر مميزة، مع مكياج صاخب، ارتدت إكسسوارات مناسبة مع إطلالاتها.

أخر أعمال سارة سلامة الدراميه

ويعد مسلسل الأجهر اخر أعمال سارة سلامة في الدراما، تم عرضه في شهر رمضان 2023، شارك في بطولته عدد كبير من النجوم، منهم: سيد رجب، درة، خالد زكي، عمرو عبد الجليل، عارفة عبد الرسول، أحمد مجدي، سارة سلامة، نور النبوي، أحمد صفوت، محمد جمعة، مصطفى أبو سريع، من تأليف ورشة ملوك وإخراج ياسر سامي.

قصة مسلسل الأجهر

تدور أحداث مسلسل الأجهر في إطار اجتماعي شعبي حول شاب يدعى "يوسف" يجد نفسه متهما بقتل أمه، وتدفعه الظروف للسفر مُتخفيًا في عدة دول أفريقية، وينضم في عالم العصابات للبحث عن الأمان المفقود، ويبحث عن إخوته لتستمر أحداث المسلسل لكشف حقيقة مقتل والدته.

اخر اعمال سارة سلامة في السينما

بينما اخر اعمال سارة سلامة في السينما حيث ظهرت ضيفة شرف، في فيلم “مغامرات كوكو "، العمل من بطولة: بيومي فؤاد، خالد الصاوي، شيرين رضا، إيهاب فهمي، منة فضالي، محمد أسامة "اوس اوس"، نانسي صلاح، عمرو عبد العزيز، طاهر أبو ليلة، إيمان مصطفى، وعدد من ضيوف الشرف منهم حمدي الميرغني، وسيناريو وحوار إيهاب ناصر، ومن إخراج إسماعيل فاروق.

قصة فيلم “مغامرات كوكو "

ويناقش الفيلم قضية الرفق بالحيوان، من خلال صراع الخير والشر، ليس بين البشر ولكن من خلال منظور جديد بين الحيوانات داخل أحد مستشفيات الطب البيطري، حيث يمتلك هذا المستشفى دكتور فوزي، فيما يدخل معه في عداء كوكو الذي يجسد دوره بيومي فؤاد، فيما تظهر شيرين رضا بشخصية طبيبة بيطرية وعالمة.