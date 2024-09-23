نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر النصر يهزم الحزم بثنائية مثيرة ويبلغ دور الـ16 من كأس الملك في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - انتهى اللقاء الذي جمع بين فريق النصر وفريق الحزم بتفوق الأول على الثاني بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعت بين الفريقين في إطار منافسات كأس الملك السعودي.

وحل النصر ضيفَا على فريق الحزم في مباراة لحساب دور الـ 32، في المباراة الافتتاحية له، ضمن مباريات كأس الملك السعودي.

أحداث مباراة النصر والحزم

دخل لاعبو فريق النصر والحزم بحماس ورتم سريع من أجل إحراز هدف التقدم مبكرًا في شباك المنافس، وإنهاء الشوط الأول بتقدم.

ومع الدقيقة 16 من عمر اللقاء استطاع فريق النصر أن يسجل هدف التقدم ولكن جاء قرار حكم اللقاء بإلغاء الهدف وذلك بداعي وجود تسلل على ساديو ماني.

وفي الدقيقة السادسة من الوقت بدل من ضائع استطاع ساديو ماني أن يحرز هدف التقدم في شباك الحزم.

وأطلق حكم اللقاء صافرة نهاية الشوط الأول، بتقدم النصر على الحزم بهدف دون رد.

وادرك لاعب الحزم التعادل في الدقيقة 62 عن طريق لاعبه باسل السيال، ليتعادل إيجابيا مع النصر.

ومع الدقيقة الثانية من الوقت بدل من ضائع من عمر الشوط الثاني أحرز لاعب النصر نواف بوشال الهدف الثاني للنصر في شباك الحزم لينهي المباراة بهدفين للنصر في شباك الحزم مقابل هدف وحيد.

تشكيل النصر لمواجهة الحزم في كأس الملك السعودي