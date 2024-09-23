نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ملامح قائمة الزمالك ضد الأهلي في نهائي كأس السوبر الإفريقي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستعرض لكم «دوت الخليج الرياضي»، ملامح قائمة الفارس الأبيض تحت قيادة المدرب البرتغالي جوزيه جوميز، لمواجهة النادي الأهلي في نهائي كأس السوبر الإفريقي.

وكشف مصدر مسؤول داخل نادي الزمالك خلال تصريحات صحفية، عن القائمة التي استقى عليها الجهاز الفني بقيادة المدرل البرتغالي جوزيه جوميز، والتي تم إرسالها إلى الاتحاد الإفريقي "كاف" تحضيرًا لمواجهة الأهلي في كأس السوبر الإفريقي، المقررة يوم 27 سبتمبر على ملعب المملكة أرينا.

وأكد المصدر، أن القائمة تشمل 20 لاعب، مع إمكانية إجراء تعديلات قبل المباراة بيومين، مشيرًا إلى أن القرار النهائي بشأن القائمة بيد جوميز وحده.

كما أوضح أن محمود بنتايك الوافد الجديد موجود في القائمة، لكن موقفه النهائي سيتحدد قبل السفر إلى السعودية، مع تأكيدات بعدم تواجد أحمد فتوح في اللقاء ضد الأهلي.

وجاءت قائمة الزمالك كالتالي:

حراسة المرمى: محمد صبحي، محمد عواد، محمود الشناوي

خط الدفاع: محمد حمدي، عمر جابر، مصطفى الزناري، حسام عبدالمجيد، حمزة المثلوثي، محمد شحاتة، محمود بنتايك

خط الوسط: نبيل عماد دونجا، زياد كمال، عبدالله السعيد، ناصر ماهر، أحمد سيد زيزو، كونراد ميشالاك، محمود عبدالرازق شيكابالا

خط الهجوم: سيف الدين الجزيري، عمر فرج، مصطفى شلبي