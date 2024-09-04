عاجل.. محمد عبد المنعم يعتذر عن الانضمام لمنتخب مصر والجهاز الفني يرد

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أحمد جودة - القاهرة - تواصل محمد عبد المنعم، مدافع نادي نيس الفرنسي، مع اتحاد الكرة المصري ومنتخب مصر لتقديم اعتذاره عن عدم الانضمام إلى المعسكر الحالي للمنتخب.

محمد عبد المنعم يعتذر عن الانضمام لمنتخب مصر

كان هناك عدم وضوح حول إمكانية انضمام عبد المنعم لمعسكر المنتخب بسبب التزامه بمشاركته مع فريقه نيس الفرنسي.

يذكر أن منتخب مصر يستعد لخوض مباراتين هامتين ضد كل من كاب فيردي وبوتسوانا، وذلك يومي 6 و10 سبتمبر الجاري، ضمن التصفيات المؤهلة لكأس أمم إفريقيا.

وأكد مصدر أن عبد المنعم قد تواصل مع اتحاد الكرة لتقديم اعتذاره عن الالتحاق بالمعسكر الحالي. من جهته، قرر الجهاز الفني للمنتخب بقيادة حسام حسن تأجيل اتخاذ أي قرار بخصوص هذه المسألة حتى نهاية المعسكر، لاتخاذ القرار المناسب بناءً على المعطيات المتاحة.

كان من المقرر أن يقوم نادي نيس بتقديم لاعبه محمد عبد المنعم إلى وسائل الإعلام، إلى جانب زميله يوسوفا موكوكو، اليوم الأربعاء، لكن تم تأجيل تقديم عبد المنعم إلى وقت لاحق.

وأشارت بعض التقارير الصحفية الفرنسية إلى احتمالية سفر عبد المنعم مساء اليوم الأربعاء للالتحاق بمعسكر المنتخب، إلا أن ذلك لم يتحقق.