نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خاص| مصدر داخل دوري روشن: لا نخطط لضم صفقات جديدة من الدوري المصري وهذا موقف زيزو في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - ارتبطت العديد من الأسماء داخل الدوري المصري الممتاز خاصة نجوم الأهلي والزمالك، بالانتقال إلى صفوف أندية الدوري السعودي للمحترفين، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وتلقى أحمد سيد زيزو لاعب الزمالك عروض ضخمة من فريق الشباب ويوم هذا الصيف بجانب بيرسي تاو لاعب الأهلي ومحمد الشناوي قائد الفريق.

- الدوري السعودي يرفض ضم صفقات مصرية

وكشف مصدر سعودي داخل دوري روشن في تصريحات للفجر الرياضي:" الأمر الآن لن يكون سهلا بسبب اقتراب نهاية الميركاتو الصيفي الجاري".

وتابع:" بعض الأندية الآن تبحث عن صفقات أجنبية بأسعار مناسبة بسبب ضيق الوقت، وأغلقنا مفاوضات ضم بعض لاعبي الأهلي والزمالك".

وأختتم:" مفاوضات نيوم وزيزو لم تغلق نهائيا ولكن انتهي دور الإدارة السعودية إذا أراد اللاعب الانتقال إلى دوري روشن عليه حل موقفه بشكل سريع".

