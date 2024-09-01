عاجل.. تشكيل بايرن ميونخ الرسمي لمواجهة فرايبورج في الدوري الألماني

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أحمد جودة - القاهرة - أعلن فنسنت كومباني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي بايرن ميونخ، عن تشكيل فريقه الرسمي لمواجهة فرايبوج اليوم بالدوري الألماني.

ويلعب بايرن ميونخ مباراة هامة ضد فرايبورج على ملعب أليانز أرينا، مساء اليوم الأحد، ضمن لقاءات الجولة الثانية من الدوري الألماني.

موعد مباراة بايرن ميونيخ وفرايبورج بالدوري الألماني

وتنطلق صافرة بداية مباراة بايرن ميونخ وفرايبورج بالدوري الألماني عند تمام الساعة السادسة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

تشكيل بايرن ميونخ الرسمي لمواجهة فرايبورج

حراسة المرمى:- نوير

الدفاع: - أوباميكانو- مين جاي- كيميتش- جيريرو

الوسط:- بافلوفيتش - تيل - موسيالا

الهجوم:- جنابري- كين- أوليسيه

ويتواجد على مقاعد بدلاء بايرن ميونخ كل من: أولريتش- جوريتسكا- كومان- داير- بالينيا- ديفيز- بوي- مولر- لايمر.