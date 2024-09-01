نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تشيلسي يسقط أمام كريستال بالاس في "ستامفورد بريدج" ويفقد نقطة ثمينة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - نجح كريستال بالاس في خطف نقطة ثمينة من تشيلسي بالتعادل الإيجابي معه بهدف لكل منهما وذلك ضمن منافسات الجولة الثالثة من بطولة الدوري الإنجليزي في الموسم الحالي.

تشيلسي يتعادل مع كريستال بالاس

وبهذه النتيجة، يحتل تشيلسي المركز الحادي عشر في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 3 نقاط بينما يحتل كريستال بالاس المركز السادس عشر برصيد نقطة واحدة.

بدأت المباراة بسيطرة من جانب لاعبي تشيلسي على مجريات اللعب وشنوا بعض الهجمات على مرمى كريستال بالاس ولكن دون خطورة حقيقية على المرمى.

في الدقيقة 28، سجل تشيلسي الهدف عن طريق هجمة مرتدة لصالح تشيلسي عن طريق مادويكي الذي مرر الكرة إلى زميله بالمر ليرسل تمريرة سحرية إلى جاكسون الذي سدد الكرة من داخل منطقة الجزاء لتسكن شباك كريستال بالاس.

حاول لاعبو تشيلسي تعزيز الهدف في الجزء المتبقي من أحداث الشوط الأول ولكن جميع محاولاتهم كانت ضعيفة وباءت بالفشل لينتهي الشوط بتقدم البلوز بهدف نظيف.

وفي الشوط الثاني، نجح كريستال بالاس في خطف هدف التعادل في الدقيقة 54 عن طريق ايبيريتشي إيزي الذي سدد تصويبة قوية من خارج منطقة جزاء تشيلسي لترتطم الكرة بالقائم الأيسر تسكن شباك البلوز وتعلن عن هدف التعادل.

كان الشوط الثاني متكافئا بين الفريقين، حيث شهد هجمات من كلا الجانبين ولكنها لم تكن خطيرة على أي فريق لتنتهي المباراة بالتعادل الإيجابي بهدف لكل منهما.