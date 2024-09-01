نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بعد انضمامه للمعسكر.. محمود بنتايك يشارك في التدريبات الجماعية للزمالك في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - شارك المغربي محمود بنتايك الظهير الأيسر للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك في المران الصباحي الذي أقيم بصالة الجيمانيزيوم بفندق الإقامة، بعد انضمامه لمعسكر الفريق في ساعة مبكرة من صباح اليوم الأحد.

بعد انضمامه للمعسكر.. محمود بنتايك يشارك في التدريبات الجماعية للزمالك

وخاض لاعبو الزمالك التدريب الصباحي في صالة الجيمانيزيوم، وفقًا للبرنامج البدني الذي وضعه الجهاز الفني بقيادة البرتغالي جوزيه جوميز، وشهد التدريب مشاركة محمود بنتايك الوافد الجديد للقلعة البيضاء.

ويستمر الزمالك في معسكره المغلق ببرج العرب بالإسكندرية حتى يوم 7 سبتمبر الجاري استعدادًا للموسم الجديد، ولخوض مباراة الشرطة الكيني المقرر لها يوم 14 سبتمبر الجاري بالعاصمة الكينية نيروبي، في ذهاب دور الـ32 لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.