في ضربة استباقية حاسمة.. إحباط تهريب مواد مخدرة للبلاد قيمتها 200 مليون جنيه

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 10 نوفمبر 2024 02:45 مساءً - استمراراً للنجاحات الأمنية المتوالية التى حققتها أجهزة وزارة الداخلية فى مواجهة جرائم الإتجار فى المواد المخدرة والتصدى الحاسم لها وتوجيه الضربات الإستباقية للتشكيلات العصابية القائمين على جلبها وتهريبها لما تمثله من خطورة تلقى بظلالها على المجتمع وحفاظاً على النشء من الوقوع فى براثن الإدمان فقد أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية قيام تشكيل عصابى يتزعمه عنصر إجرامى دولى شديد الخطورة "يحمل جنسية إحدى الدول" يُعد من أكبر مهربى المواد المخدرة وخاصة مخدر الآيس "الشابو" ويعاونه (4 أشخاص "بينهم 3 يحملون جنسية إحدى الدول") بتهريب كميات كبيرة من مخدر الآيس "الشابو" ومحاولة ترويجها داخل البلاد .

عقب تقنين الإجراءات تم إستهداف عناصر التشكيل وضبطهم ( بنطاق محافظتى القاهرة – البحرالأحمر ) .. وبحوزتهم (400 كيلو جرام لمخدر الآيس "الشابو" – 5 سيارات – مبالغ مالية "عملات محلية وأجنبية").

هذا وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ (200 مليون جنيه تقريباً)، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.