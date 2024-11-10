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كمال درويش: الزمالك سيعود أقوى بسبب جماهيره العظيمة

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أحمد جودة - القاهرة - أكد الدكتور كمال درويش، رئيس نادي الزمالك السابق، أن الفارس الأبيض سيعود أقوى بسبب جماهيره العظيمة.

كمال درويش: الزمالك سيعود أقوى بسبب جماهيره العظيمة

وقال درويش في تصريحات لبرنامج "زملكاوي" مع الإعلامي أحمد علي، المذاع على قناة نادي الزمالك: "مجلس الزمالك نجح في إبرام العديد من التعاقدات في كافة الألعاب وليس كرة القدم فقط وهذا الأمر بكل تأكيد يُحسب لمسؤولي النادي الذين يبذلون مجهودات كبيرة".

وأضاف: "وجود عدد كبير من لاعبي الزمالك في منتخب مصر أمر جيد للغاية، والبرتغالي جوزيه جوميز مدير فني متميز ومهتم بالتفاصيل الصغيرة، والعناصر الجديدة إضافة قوية للفريق والأهم هو وجود الروح".

امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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