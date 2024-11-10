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أحمد جودة - القاهرة - أكد الدكتور كمال درويش، رئيس نادي الزمالك السابق، أن الفارس الأبيض سيعود أقوى بسبب جماهيره العظيمة.

كمال درويش: الزمالك سيعود أقوى بسبب جماهيره العظيمة

وقال درويش في تصريحات لبرنامج "زملكاوي" مع الإعلامي أحمد علي، المذاع على قناة نادي الزمالك: "مجلس الزمالك نجح في إبرام العديد من التعاقدات في كافة الألعاب وليس كرة القدم فقط وهذا الأمر بكل تأكيد يُحسب لمسؤولي النادي الذين يبذلون مجهودات كبيرة".

وأضاف: "وجود عدد كبير من لاعبي الزمالك في منتخب مصر أمر جيد للغاية، والبرتغالي جوزيه جوميز مدير فني متميز ومهتم بالتفاصيل الصغيرة، والعناصر الجديدة إضافة قوية للفريق والأهم هو وجود الروح".