موعد ومكان عزاء الفنان حمدي الرملي.. تفاصيل

القاهرة - محمد ابراهيم - أعلن إيهاب الرملي نجل شقيقة الفنان حمدي الرملي، منذ قليل، عن موعد ومكان عزاء خاله الفنان حمدي الرملي، الذي رحل عن عالمنا، اليوم الأحد عن عمر يناهز الـ 64 عامًا، بعد صراع طويل مع المرض، إثر تعرضه لتليف في الكبد، وذلك من خلال منشور له عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

حيث نشر إيهاب الرملي صورة للراحل حمدي الرملي، وعلق عليها قائلًا:" عزاء المغفور له الفنان حمدي الرملي اليوم المغرب بمسجد الخلفاء الراشدين بالجيزة أمام نادي نقابة المهن التمثيلية".

تفاصيل اللحظات الآخيرة في حياة حمدي الرملي

تعرض حمدي الرملي لأزمة صحية، خلال الفترة الآخيرة، مما أدى إلى دخوله إلى المستشفى نتيجة إصابته بتليف في الكبد، ثم خرج من المستشفى ليستكمل علاجه بالمنزل.



معلومات عن الفنان حمدي الرملي

ولد حمدي الرملي في 27 مارس من عام 1960، دخل الوسط الفني في بداية التسعينات، ومن أهم أعماله في بداية مشواره الفني، فيلم «يا دنيا يا غرامي» و«رومانتيكا»، وتوالت عليه الأعمال،شارك خلال الجزء الخامس من المسلسل الشهير يوميات ونيس، وقدم من خلاله دور (حمزة)،