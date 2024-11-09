أخبار مصرية

حظك اليوم.. توقعات الابراج الاحد 10-11-2024

0 نشر
0 تبليغ

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 9 نوفمبر 2024 07:30 صباحاً - حظك اليوم برج الحمل الاحد 10-11-2024

مهنياً: يحاول أحد الزملاء أن يوقعك في مؤامرة خطيرة، إحذر وانتبه قبل فوات الأوان.

عاطفياً: مستجدات شيقة ورائعة تثير اهتمامك، وبانتظارك ارتياح واستقرار كبير في العلاقة وتطابق في الكثير من الأفكار.

صحياً: عليك إعطاء مساحة من الوقت لنفسك وأخذ قسط من الراحة ، وقضاء بعض الوقت للاستمتاع بممارسة نوع من الرياضة أو الاستماع إلى الموسيقى.

حظك اليوم برج الثور الاحد 10-11-2024

مهنياً: تعيش يوماً مناسباً جداً للتحرّك على الصعيد المالي، وتفرح لمكسب أو لربح معنوي، وتحصد ثمار جهودك أكثر مما كنت تتوقع.

عاطفياً: التفاهم المبني على الثقة مع الشريك يشكّل ضمانة للحاضر والمستقبل ولبناء علاقة ممتازة وراسخة.

صحياً: أنت ميال إلى المشاريع الترفيهية التي تبعد عنك الهموم، فاختر أحدها وتشارك به مع المقربين.

حظك اليوم برج الجوزاء الاحد 10-11-2024

مهنياً: عليك أن تكون أكثر انفتاحاً على الآخرين، وهذا يعزز الثقة بينك وبينهم أكثر من أي وقت مضى فتحصل في النهاية على مبتغاك.

عاطفياً: تدعو الشريك إلى رفقتك في رحلة استجمام وتمضية أوقات ممتعة تنسيه الألم الذي سببته له.

صحياً: هل حاولت أن تقوم بتمارين رياضية مماثلة لتلك التي تعرض على شاشات التلفزيون؟ التجربة خير برهان.

حظك اليوم برج السرطان الاحد 10-11-2024

مهنياً: تشعر بضغط كبير في عملك، خفف من قلقك وتابع أعمالك بهدوء وروية، فتتوصل إلى تحقيق النتائج المرجوة.

عاطفياً: نقاش صريح مع الحبيب يعيد الأمور إلى نصابها بعد خلافات طويلة، وتتوطد العلاقة.

صحياً: الاضطرابات المعوية سببها التخفيق في الأكل، انتبه لهذا الأمر جيداً.

حظك اليوم برج الاسد الاحد 10-11-2024

مهنياً: لا أعتقد أنّ الجو العام يخدم مصالحك أو يسهّل أعمالك، قد يطرأ ما يُعرقل التقدّم وذلك باختلاق المشاكل والأزمات على مختلف الصعد.

عاطفياً: تكون الظروف العاطفية مشرقة نوعاً ما وتنمو صداقة وتتطور الى علاقة حب تعيش خلالها أجمل لحظات حياتك.

صحياً: لا بد من أن تظهر بعض العوارض لدى المهملين شأنهم الصحي، وهذا اليوم يدعو إلى التنبه من أي تقلبات وعوارض.

حظك اليوم برج العذراء الاحد 10-11-2024

مهنياً: تتمتع بحضور مميز وتعزز موقعك وتتشجع على التقدم والمثابرة وتزدهر الآمال وترتفع المعنويات.

عاطفياً: تركّز على قضية تثير قلق الشريك وتستحوذ على كل تفكيره واهتماماته وتبعده عنك.

صحياً: مجرد التفكير في التخلص من المشاكل الصحية الناجمة عن السمنة أمر يدعو إلى التفاؤل.

حظك اليوم برج الميزان الاحد 10-11-2024

مهنياً: تعترضك بعض المطبّات في العمل، لكن ذلك لن يحول دون قيامك بالمهام الموكلة إليك كما يجب.

عاطفياً: كن جاهزاً لتلبية طلبات الشريك، حتى لو كان بعضها يدخل في إطار الشروط التعجيزية.

صحياً: حاول قدر الإمكان تناول الحليب الطبيعي والأجبان القليلة الدسم .

حظك اليوم برج العقرب الاحد 10-11-2024

مهنياً: تتكل على مخيلتك لإيجاد الحلول، وتتسلط عليك الاضواء، وتقع عليك مسؤولية مهمة تكون مصيرية بالنسبة إلى حصول على ترقية في مجالك المهني.

عاطفياً: تظهر تحديات خارجية او خلافات مع الشريك، من الافضل ان تتعامل مع هذه المسائل بهدوء للوصول بها إلى بر الأمان.

صحياً: الصداع الدائم والغشاوة في النظر يمكن أن يكون سببهما ارتفاع منسوب السكر في الدم، في هذه الحالة لا تتأخر في إجراء الفحص الطبي اللازم.

حظك اليوم برج القوس الاحد 10-11-2024

مهنياً: تضطلع بدور الوساطة بالنسبة إلى موضوع عام، فتكون صلة الوصل بين بعض الأطراف وتدير بعض الشؤون بجاذبية كبرى وتفاؤل.

عاطفياً: يأتيك هذا اليوم محملاً بمشاعر وانفعالات شديدة ورغبات باتجاه شخص لافت جداً يترك أثره فيك بشكل قوي.

صحياً: تضطر تحت وطأة الضغوط التي تواجهها في حياتك العملية، إلى طلب إجازة طارئة لأنك لم تعد قادراً على التحمل.

حظك اليوم برج الجدي الاحد 10-11-2024

مهنياً: إنجازات متعدّدة ومشاريع ناجحة تعطيك دفعاً إضافياً، وتساعدك على تخطّي العقبات التي واجهتك سابقاً في العمل.

عاطفياً: بوادر حلول في الأفق لأزمة هدّدت العلاقة بالشريك، ومبادرة صغيرة منك تعيد تصويب الأمور.

صحياً: لقاء مع أصدقاء جدد يفتح لك أبواباً جديدة من التعاون الرياضي المفيد للصحة.

حظك اليوم برج الدلو الاحد 10-11-2024

مهنياً: غلطة غير مقصودة ارتكبتها أخيراً تضعك في موقف حرج مع الزملاء، إجتهد لإعادة الأمور إلى نصابها.

عاطفياً: تواصل مع الحبيب واستمع إلى مشاكله وهواجسه وهمومه، أنت أفضل صديق له في مثل هذه الظروف.

صحياً: قم بالمبادرة لدعوة الأصدقاء أو الأقرباء إلى نزهة أو الذهاب في رحلة صيد.

حظك اليوم برج الحوت الاحد 10-11-2024

مهنياً: يثمر تعبك وجهدك نتيجة جيدة وتتلقى الثناء والتقدير من الرؤساء والمسؤولين، وتكون على موعد للترقية.

عاطفياً: الوضع العاطفي يشكو بهتاناً أو جموداً أو جفاء، بانتظارك انقباض عاطفي لكنه سرعان ما يزول وتتأجج العواطف مجدداً.

صحياً: حاول التخفيف من حالات التوتر التي قد تنعكس سلباً على وضعك الصحي.

اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا