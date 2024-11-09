حظك اليوم.. توقعات الابراج الاحد 10-11-2024

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 9 نوفمبر 2024 07:30 صباحاً - حظك اليوم برج الحمل الاحد 10-11-2024

مهنياً: يحاول أحد الزملاء أن يوقعك في مؤامرة خطيرة، إحذر وانتبه قبل فوات الأوان.

عاطفياً: مستجدات شيقة ورائعة تثير اهتمامك، وبانتظارك ارتياح واستقرار كبير في العلاقة وتطابق في الكثير من الأفكار.

صحياً: عليك إعطاء مساحة من الوقت لنفسك وأخذ قسط من الراحة ، وقضاء بعض الوقت للاستمتاع بممارسة نوع من الرياضة أو الاستماع إلى الموسيقى.

حظك اليوم برج الثور الاحد 10-11-2024

مهنياً: تعيش يوماً مناسباً جداً للتحرّك على الصعيد المالي، وتفرح لمكسب أو لربح معنوي، وتحصد ثمار جهودك أكثر مما كنت تتوقع.

عاطفياً: التفاهم المبني على الثقة مع الشريك يشكّل ضمانة للحاضر والمستقبل ولبناء علاقة ممتازة وراسخة.

صحياً: أنت ميال إلى المشاريع الترفيهية التي تبعد عنك الهموم، فاختر أحدها وتشارك به مع المقربين.

حظك اليوم برج الجوزاء الاحد 10-11-2024

مهنياً: عليك أن تكون أكثر انفتاحاً على الآخرين، وهذا يعزز الثقة بينك وبينهم أكثر من أي وقت مضى فتحصل في النهاية على مبتغاك.

عاطفياً: تدعو الشريك إلى رفقتك في رحلة استجمام وتمضية أوقات ممتعة تنسيه الألم الذي سببته له.

صحياً: هل حاولت أن تقوم بتمارين رياضية مماثلة لتلك التي تعرض على شاشات التلفزيون؟ التجربة خير برهان.

حظك اليوم برج السرطان الاحد 10-11-2024

مهنياً: تشعر بضغط كبير في عملك، خفف من قلقك وتابع أعمالك بهدوء وروية، فتتوصل إلى تحقيق النتائج المرجوة.

عاطفياً: نقاش صريح مع الحبيب يعيد الأمور إلى نصابها بعد خلافات طويلة، وتتوطد العلاقة.

صحياً: الاضطرابات المعوية سببها التخفيق في الأكل، انتبه لهذا الأمر جيداً.

حظك اليوم برج الاسد الاحد 10-11-2024

مهنياً: لا أعتقد أنّ الجو العام يخدم مصالحك أو يسهّل أعمالك، قد يطرأ ما يُعرقل التقدّم وذلك باختلاق المشاكل والأزمات على مختلف الصعد.

عاطفياً: تكون الظروف العاطفية مشرقة نوعاً ما وتنمو صداقة وتتطور الى علاقة حب تعيش خلالها أجمل لحظات حياتك.

صحياً: لا بد من أن تظهر بعض العوارض لدى المهملين شأنهم الصحي، وهذا اليوم يدعو إلى التنبه من أي تقلبات وعوارض.

حظك اليوم برج العذراء الاحد 10-11-2024

مهنياً: تتمتع بحضور مميز وتعزز موقعك وتتشجع على التقدم والمثابرة وتزدهر الآمال وترتفع المعنويات.

عاطفياً: تركّز على قضية تثير قلق الشريك وتستحوذ على كل تفكيره واهتماماته وتبعده عنك.

صحياً: مجرد التفكير في التخلص من المشاكل الصحية الناجمة عن السمنة أمر يدعو إلى التفاؤل.

حظك اليوم برج الميزان الاحد 10-11-2024

مهنياً: تعترضك بعض المطبّات في العمل، لكن ذلك لن يحول دون قيامك بالمهام الموكلة إليك كما يجب.

عاطفياً: كن جاهزاً لتلبية طلبات الشريك، حتى لو كان بعضها يدخل في إطار الشروط التعجيزية.

صحياً: حاول قدر الإمكان تناول الحليب الطبيعي والأجبان القليلة الدسم .

حظك اليوم برج العقرب الاحد 10-11-2024

مهنياً: تتكل على مخيلتك لإيجاد الحلول، وتتسلط عليك الاضواء، وتقع عليك مسؤولية مهمة تكون مصيرية بالنسبة إلى حصول على ترقية في مجالك المهني.

عاطفياً: تظهر تحديات خارجية او خلافات مع الشريك، من الافضل ان تتعامل مع هذه المسائل بهدوء للوصول بها إلى بر الأمان.

صحياً: الصداع الدائم والغشاوة في النظر يمكن أن يكون سببهما ارتفاع منسوب السكر في الدم، في هذه الحالة لا تتأخر في إجراء الفحص الطبي اللازم.

حظك اليوم برج القوس الاحد 10-11-2024

مهنياً: تضطلع بدور الوساطة بالنسبة إلى موضوع عام، فتكون صلة الوصل بين بعض الأطراف وتدير بعض الشؤون بجاذبية كبرى وتفاؤل.

عاطفياً: يأتيك هذا اليوم محملاً بمشاعر وانفعالات شديدة ورغبات باتجاه شخص لافت جداً يترك أثره فيك بشكل قوي.

صحياً: تضطر تحت وطأة الضغوط التي تواجهها في حياتك العملية، إلى طلب إجازة طارئة لأنك لم تعد قادراً على التحمل.

حظك اليوم برج الجدي الاحد 10-11-2024

مهنياً: إنجازات متعدّدة ومشاريع ناجحة تعطيك دفعاً إضافياً، وتساعدك على تخطّي العقبات التي واجهتك سابقاً في العمل.

عاطفياً: بوادر حلول في الأفق لأزمة هدّدت العلاقة بالشريك، ومبادرة صغيرة منك تعيد تصويب الأمور.

صحياً: لقاء مع أصدقاء جدد يفتح لك أبواباً جديدة من التعاون الرياضي المفيد للصحة.

حظك اليوم برج الدلو الاحد 10-11-2024

مهنياً: غلطة غير مقصودة ارتكبتها أخيراً تضعك في موقف حرج مع الزملاء، إجتهد لإعادة الأمور إلى نصابها.

عاطفياً: تواصل مع الحبيب واستمع إلى مشاكله وهواجسه وهمومه، أنت أفضل صديق له في مثل هذه الظروف.

صحياً: قم بالمبادرة لدعوة الأصدقاء أو الأقرباء إلى نزهة أو الذهاب في رحلة صيد.

حظك اليوم برج الحوت الاحد 10-11-2024

مهنياً: يثمر تعبك وجهدك نتيجة جيدة وتتلقى الثناء والتقدير من الرؤساء والمسؤولين، وتكون على موعد للترقية.

عاطفياً: الوضع العاطفي يشكو بهتاناً أو جموداً أو جفاء، بانتظارك انقباض عاطفي لكنه سرعان ما يزول وتتأجج العواطف مجدداً.

صحياً: حاول التخفيف من حالات التوتر التي قد تنعكس سلباً على وضعك الصحي.