"رسالة سلام".. قصور الثقافة تحتفل بأعياد الطفولة ببورسعيد

القاهرة - محمد ابراهيم - شهد مسرح قصر ثقافة بورسعيد، الحفل الفني، الذى نظمته الهيئة العامة لقصور الثقافة، بإشراف الكاتب محمد ناصف، نائب رئيس الهيئة، ضمن برنامج وزارة الثقافة، للاحتفال بأعياد الطفولة.

استعراضات مستوحاة من التراث الشعبي البورسعيدي

استهل الاحتفال بعدد من الفقرات الاستعراضية المبهرة، لفرقة أطفال بورسعيد للفنون الشعبية، بقيادة الكابتن محمد عشري، تضمنت استعراضات مستوحاة من التراث الشعبي البورسعيدي منها: شوفت القمر، جوابي، الألعاب الشعبية، النوبي، هو وهي، والنبي ياغزال، الصياد، الأندلسي، تلاها فاصل من أغاني الطرب المصري أداء الطفلة فيروز، قدمت خلاله ميدلي فيروز.

واختتم الاحتفال المقام بإشراف إقليم القناة وسيناء الثقافي، برئاسة أمل عبدالله، وإدارة د. شعيب خلف مدير عام الإقليم، وفرع ثقافة بورسعيد، بتابلوه "رسالة سلام" وسط تصفيق وترحيب من الجمهور.

أبرز الحاضرين

حضر فعاليات الحفل، د. أحمد عِشرة الرئيس الأسبق للجنة الثقافية بنادي سموحة، رانيا شريف مدير قصر بورسعيد، والعديد من أبناء المدينة الباسلة.