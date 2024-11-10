الداخلية تنفي حدوث أصوات إنفجار بحريق مخزن فى الجيزة.. وتكشف التفاصيل

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 10 نوفمبر 2024 02:45 مساءً - نفى مصدر أمنى صحة ما تم تداوله على أحد المواقع الإخبارية بشأن الإدعاء بحدوث أصوات إنفجارات خلال حريق نشب بأحد المخازن بالجيزة.

وقال المصدر إن حقيقة الواقعة تتمثل فى أنه بتاريخ مساء أمس نشب حريق بمخزن خردة "بدون ترخيص" كائن بدائرة مركز شرطة كرداسة بالجيزة، عبارة عن أرض فضاء مسورة وغير مسقوفة، مغلق وقت حدوث الواقعة، ويحتوى على علب فوارغ مشروبات غازية ومبيدات,.

وتمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة على الحريق فى حينه دون حدوث ثمة إصابات، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال مستأجر المخزن لإدارته له بدون ترخيص، وعدم إتخاذ التدابير الوقائية ضد أخطار الحريق والأمن الصناعى.