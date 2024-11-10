نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر غلق كلي لطريق مصر أسوان الزراعي الغربي اتجاه المنيب.. تعرف على التحويلات المرورية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تسعى محافظة الجيزة، لإستكمال أعمال مشروع محور ٣ يوليو امتداد حسب الله الكفراوي، لتحقيق سيولة مرورية والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وتقوم محافظة الجيزة حاليا، بأعمال تركيب الكمر الخاص بمحور 3 يوليو وذلك أعلى طريق مصر أسوان الزراعى الغربي بالإتجاه القادم من الصعيد اتجاه المنيب.

ويستلزم ذلك الأمر قيام الإدارة العامة لمرور الجيزة بإجراء غلق كلي لطريق مصر أسوان الزراعى الغربي القادم بالإتجاه القادم من الصعيد اتجاه المنيب وذلك لمدة (شهر) ابتداءً من يوم الأحد الموافق ١٠ / ١١ / ٢٠٢٤.

وقامت الادارة العامة لمرور الجيزة بإجراء التحويلات المرورية الآتية:-

حركة المركبات القادمة من الصعيد وترغب بإستكمال السير اتجاه مناطق المنيب يتم الدخول يمينًا إلى مسار التحويلة المستحدثة بعرض عدد (٤) حارات مرورية واستكمال السير بمسار التحويلة ثم العودة إلى الطريق الأصلي عقب تجاوز منطقة الاعمال.

كما قامت الإدارة العامة لمرور الجيزة بالتنسيق مع الإدارة العامة للمرور والشركة المنفذة لوضع اللوحات الإرشادية والتحذيرية المرورية والكشافات والطواحين الضوئية اللازمة بمحيط الأعمال بالكامل لضمان أمن وسلامة المواطنين، كما يتم تعيين الخدمات المرورية اللازمة لتسيير الحركة المرورية.