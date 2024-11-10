الثقافة تستعد لإطلاق الدورة 17 لملتقى الأقصر للتصوير

القاهرة - محمد ابراهيم - بدأت وزارة الثقافة، ممثلة في قطاع صندوق التنمية الثقافية إعداد الترتيبات النهائية لبدء الدورة السابعة عشر لملتقى الاقصر الدولي للتصوير.

الدورة السابعة عشر لملتقى الاقصر الدولي للتصوير



حيث أعلن المعماري حمدي السطوحي مساعد وزير الثقافة للمشروعات الفنية والثقافية ورئيس قطاع الصندوق عن الموعد الجديد لبدء الدورة السابعة عشرة الجديدة للملتقى، والتي من المقرر أن تبدأ فعالياتها خلال الفترة من 25 نوفمبر وحتى 7 ديسمبر القادم بمشاركة 25 فنانًا مصريًا وأجنبيًا.

أبرز أعمال الفنان ياسر جعيصه



يتولى أعمال القوميسير العام للدورة الجديدة الفنان ياسر جعيصه، وهو فنان جرافيكي وتشكيلي، تخرج من كلية الفنون الجميلة قسم جرافيك، شعبة رسوم متحركة، شارك في عضوية لجنة تحكيم جائزة (اتصالات) لكتاب الطفل بالشارقة لعام 2021، وجائزة مؤسسة ساويرس 2022.



رسم (150) كتاب للأطفال من العام 1997 وحتي 2020 للعديد من دور النشر، كما شارك مع دور النشر المصرية في تطوير كتب وزارة التربية والتعليم من 2003 حتى 2010.