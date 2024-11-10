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أحمد جودة - القاهرة - كشف الإعلامى خالد الغندور كواليس استبعاد سيف الجزيري لاعب الفريق من مباراة سموحة الماضية بالدوري.

خالد الغندور يكشف كواليس خروج الجزيري من حسابات جوميز وحقيقة سفره دون إذن

أضاف: "جوميز تحدث مع جهازه المعاون وبرر استبعاد سيف الجزيري بكسله الكبير في التدريبات وتعاليه على الكرة وعدم ظهوره بالشكل المطلوب في المباريات بالرغم من التنبيه عليه اكثر من مرة بضرورة بذل مجهود اكبر".

وواصل: "جوميز يرى إذا استمر الجزيري بنفس الشكل سيخرج من حساباته بالكامل وسيطلب من الاداراة التعاقد مع مهاجم سوبر أجنبي له سجله تهديفي كبير".

وأكمل: "كمان انتشرت أنباء خلال الساعات الماضية تؤكد سفر سيف الدين الجزيري إلى إيطاليا دون علم الزمالك خاصة في ظل الخلاف القائم حاليًا".

واختتم:" اللاعب يتواجد بالفعل في إيطاليا ولكن بإذن من عبد الواحد السيد مدير الكرة بالزمالك".