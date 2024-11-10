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أحمد جودة - القاهرة - أكد الدكتور كمال درويش، رئيس نادي الزمالك السابق، أن مجلس إدارة القلعة البيضاء يتميز بالهدوء والرقي في التعامل.

كمال درويش: مجلس إدارة الزمالك يتميز بـ "الهدوء والرقي"

وقال درويش في تصريحات لبرنامج "زملكاوي" مع الإعلامي أحمد علي، المذاع على قناة نادي الزمالك: "يجب أن نترك للمجلس مزيد من الوقت لحل الأزمات المتراكمة والتي يأتي على رأسها غرامات الفيفا والتي عمل على حلها خلال الفترة الماضية وهو أمر شاق للغاية".

وأردف: "مجلس الزمالك نجح مؤخرا في التعامل مع الأزمات المالية وعلى رأسها الغرامات وسدد أموال كثيرة".

