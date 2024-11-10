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كمال درويش: مجلس إدارة الزمالك يتميز بـ "الهدوء والرقي"

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أحمد جودة - القاهرة - أكد الدكتور كمال درويش، رئيس نادي الزمالك السابق، أن مجلس إدارة القلعة البيضاء يتميز بالهدوء والرقي في التعامل.

كمال درويش: مجلس إدارة الزمالك يتميز بـ "الهدوء والرقي"

وقال درويش في تصريحات لبرنامج "زملكاوي" مع الإعلامي أحمد علي، المذاع على قناة نادي الزمالك: "يجب أن نترك للمجلس مزيد من الوقت لحل الأزمات المتراكمة والتي يأتي على رأسها غرامات الفيفا والتي عمل على حلها خلال الفترة الماضية وهو أمر شاق للغاية".

وأردف: "مجلس الزمالك نجح مؤخرا في التعامل مع الأزمات المالية وعلى رأسها الغرامات وسدد أموال كثيرة".
 

رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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