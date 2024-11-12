قيس الزواغي مدرباً جديداً لـ الأولمبي الباجي التونسي

بسام محمد - أبوظبي في الثلاثاء 12 نوفمبر 2024 11:56 مساءً - أعلن نادي الأولمبي الباجي التونسي تعيين قيس الزواغي مدرباً جديداً للفريق خلفاً لـ

يامن الزلفاني الذي رحل عن منصبه قبل أيام.

وبات الزواغي ثالث مدرب يشغل هذا المنصب في الأولمبي الباجي خلال الموسم الحالي بعد ناصيف البياوي، ويامن الزلفاني.

ويحتل الأولمبي الباجي المركز الثالث في ترتيب فرق الدوري التونسي بـ 17 نقطة خلف الترجي الجرجيسي المتصدر بـ 19 نقطة، والإفريقي الثاني بـ 18 نقطة.