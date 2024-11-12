دوري أبطال أوروبا- سيدات: بايرن ميونيخ ومانشستر سيتي بالعلامة التامة

بسام محمد - أبوظبي في الثلاثاء 12 نوفمبر 2024 11:56 مساءً - أقيمت الثلاثاء، فجر الأربعاء، بتوقيت مكة المكرمة، مباريات الجولة الثالثة من دوري أبطال أوروبا للسيدات بكرة القدم، في المجموعتين الثالثة والرابعة.

ففي المجموعة الثالثة خسر جوفنتوس الإيطالي أمام آرسنال الإنكليزي 0-4، وفاز بايرن ميونيخ الألماني على فاليرينغا النرويجي 3-0،وبات ترتيب المجموعة الثالثة:

1- بايرن ميونيخ: 9 نقاط

2- آرسنال: 6 نقاط

3- جوفنتوس: 3 نقاط

4- فاليرينغا: دون نقاط

وفي المجموعة الرابعة فاز برشلونة الإسباني على بولتن النمساوي 7-0، ومانشستر سيتي الإنكليزي على هاماربي السويدي 2-0، وبات ترتيب المجموعة الرابعة:

1- مانشستر سيتي: 9 نقاط

2- برشلونة: 6 نقاط

3- هاماربي: 3 نقاط

4- بولتن: دون نقاط