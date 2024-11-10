"استيقظت على خبر مفجع".. أمير رمسيس ينعي وفاة الفنان حمدي الرملي

القاهرة - محمد ابراهيم - حرص المخرج أمير رمسيس، على نعي الفنان حمدي الرملي، الذي رحل عن عالمنا، اليوم الأحد الموافق 10 نوفمبر، عن عمر ناهز الـ 64 عامًا، بعد صراع طويل مع المرض، وذلك من خلال منشور له عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

وكتب أمير رمسيس: "استيقظت على خبر مفجع لوفاة الصديق العزيز حمدي الرملي، اشتغلنا مع بعض في فيلم بتوقيت القاهرة وكان لطيف إنه قبل دور صغير لإني كنت حابب إني أشتغل معاه جدًا وحافظ دوره كله في فيلم رومانتيكا".

موعد ومكان عزاء الفنان حمدي الرملي

أعلن إيهاب الرملي نجل شقيقة الفنان حمدي الرملي، منذ قليل عن موعد ومكان عزاء خاله الفنان حمدي الرملي، من خلال منشور له عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

حيث نشر إيهاب صورة للراحل حمدي الرملي، وعلق عليها قائلًا:" عزاء المغفور له الفنان حمدي الرملي اليوم المغرب بمسجد الخلفاء الراشدين بالجيزة أمام نادي نقابة المهن التمثيلية".

معلومات عن الفنان حمدي الرملي

ولد حمدي الرملي في 27 مارس من عام 1960، دخل الوسط الفني في بداية التسعينات، ومن أهم أعماله في بداية مشواره الفني، فيلم «يا دنيا يا غرامي» و«رومانتيكا»، وتوالت عليه الأعمال، شارك خلال الجزء الخامس من المسلسل الشهير يوميات ونيس، وقدم من خلاله دور (حمزة).